Ankara Temelli'de R44 tipi bir eğitim helikopterinin düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Ankara Temelli'de R44 tipi bir eğitim helikopteri helikopteri henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı tarlaya düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 2 kişinin yaralandığı öğrenilen kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA
Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara'da Eğitim Helikopteri Düştü - Son Dakika
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