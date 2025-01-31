Ankara semalarındaki esrarengiz cisim merak uyandırdı
Furkan Doğan - Billur Çetinkaya
ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde gökyüzünde görülen esrarengiz cisim merak uyandırdı. Vatandaşlar, cismin göktaşı olduğunu iddia etti.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde gökyüzünden düşen cismi görüntüleyen vatandaşlar, cismin göktaşı olduğunu iddia etti. Bir araç kamerasına yansıyan görüntülerde cismin parlak ve yuvarlak olduğu görüldü. Polatlı'da yaşayan vatandaşlar, göktaşı olduğunu düşündükleri cismi aramaya başladı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da Esrarengiz Göktaşı Görüntülendi - Son Dakika
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