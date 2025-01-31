Ankara'da Esrarengiz Göktaşı Görüntülendi

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Ankara semalarındaki esrarengiz cisim merak uyandırdı

Furkan Doğan - Billur Çetinkaya

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde gökyüzünde görülen esrarengiz cisim merak uyandırdı. Vatandaşlar, cismin göktaşı olduğunu iddia etti.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde gökyüzünden düşen cismi görüntüleyen vatandaşlar, cismin göktaşı olduğunu iddia etti. Bir araç kamerasına yansıyan görüntülerde cismin parlak ve yuvarlak olduğu görüldü. Polatlı'da yaşayan vatandaşlar, göktaşı olduğunu düşündükleri cismi aramaya başladı.