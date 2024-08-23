Ankara'da evlere giren Gürcistan uyruklu 3 kişinin hırsızlık yaptığı anlar kamerada - Son Dakika
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Ankara'da evlere giren Gürcistan uyruklu 3 kişinin hırsızlık yaptığı anlar kamerada

Ankara'da metro ve otobüs kullanarak evlere ve dükkanlara giren Gürcistan uyruklu 3 kişinin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Şüphelilerin yakalanmasıyla birlikte çok sayıda ziynet eşyası ve laptop ele geçirildi.

23.08.2024 22:43
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Ankara'da evlere giren Gürcistan uyruklu 3 kişinin hırsızlık yaptığı anlar kamerada

ANKARA - Ankara'da metro ve otobüs kullanarak evlere ve dükkanlara giren Gürcistan uyruklu 3 kişinin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Ağustos ayı içerisinde Çankaya, Yenimahalle ve Sincan'da meydana gelen 3 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 185 güvenlik kamerası inceleyerek gerçekleştirdikleri titiz saha çalışmaları neticesinde Gürcistan uyruklu A. A, G. T, K. G isimli 3 şüpheli metro istasyonunda yapılan operasyon da yakalandı. Şüphelilerin üstlerinde ve kaldıkları evde yapılan aramada kapı kilitlerini açmak için kullandıkları aparatlar, kendilerini kamufle etmek için kullandıkları şapka ve giysilerle birlikte mağdurlara ait çok sayıda ziynet eşyası ve laptop ele geçirildi. Ele geçirilen eşyalar mağdurlara teslim edildi.

Şüphelilerin gündüz vakti keşif yaptıkları, boş olan evleri tespit ettikten sonra özel aparatlarla kapı göbeklerini kırıp ziynet eşyası, para, elektronik eşya çaldıkları ve büyük maddi kayba sebep oldukları öğrenildi. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 yabancı uyruklu şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da evlere giren Gürcistan uyruklu 3 kişinin hırsızlık yaptığı anlar kamerada - Son Dakika

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