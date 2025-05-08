Mamak'ta yaşanan olayda psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen Zekai Mallı (67), bilinmeyen bir nedenle eşi Adalet Mallı'yı (65) tabanca ile vurarak öldürdükten sonra intihar etti.
Kanser hastası olduğu öğrenilen Zekai Mallı ile öldürdüğü eşinin cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da faciayla sonuçlanan kaza - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?