Ankara\'da faciayla sonuçlanan kaza

Mamak'ta yaşanan olayda psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen Zekai Mallı (67), bilinmeyen bir nedenle eşi Adalet Mallı'yı (65) tabanca ile vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

KATİL KANSER HASTASIYMIŞ

Kanser hastası olduğu öğrenilen Zekai Mallı ile öldürdüğü eşinin cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.