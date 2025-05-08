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Ankara'da faciayla sonuçlanan kaza

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Psikolojik rahatsızlığı bulunan Zekai Mallı, eşini vurup intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

08.05.2025 14:43  Güncelleme: 15:54
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Mamak'ta yaşanan olayda psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen Zekai Mallı (67), bilinmeyen bir nedenle eşi Adalet Mallı'yı (65) tabanca ile vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

KATİL KANSER HASTASIYMIŞ

Kanser hastası olduğu öğrenilen Zekai Mallı ile öldürdüğü eşinin cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara\'da faciayla sonuçlanan kaza
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da faciayla sonuçlanan kaza - Son Dakika

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