Ankara'da Feci Kaza: İki Ölüm!

12.08.2025 12:31
Ankara'da hafriyat kamyonu iki kişiyi ezdi, biri olay yerinde hayatını kaybetti, diğeri hastanede.

Ankara'da hafriyat kamyonu sürücüsünün farkında olmadan üzerinden geçtiği 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 4 Ağustos sabahı Çankaya ilçesi Emek Mahallesi Kırım Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, özel bir inşaat şirketine ait şantiye alanının önünde, Murat Üneş idaresindeki 06 COV 136 plakalı hafriyat kamyonu, hareket halindeyken, önündeki Semra Çevik (75) ve Anıl Gülçür'ün (67) üzerinden geçti. Kazanın ardından çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyon altında kalarak ezilenlerden Anıl Gülçür'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı Semra Çevik'in ise bir haftadır tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği öğrenildi. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Murat Üneş ise tutuklanarak gözaltına alındı.

"Sürücü ezdiği kişileri muhtemelen o esnada görmedi"

Olayla ilgili konuşan görgü tanığı apartman görevlisi; "Kaza olduğunu gördüm ve oraya doğru gittim. Bir kişinin vefat ettiğini, bir kişinin de yaralandığını gördüm. Hafriyat kamyonu hareket halindeyken önündeki 2 kişiyi ezmiş. Sürücü ezdiği kişileri muhtemelen o esnada görmedi. Ardından polis ve sağlık ekipleri geldi ve müdahale etti. Ölen kişinin kafası parçalanmıştı. Beyninin parçaları dışarı çıkmıştı ve bacağı ezilmişti. Diğerin de durumu çok ağırdı. Feci bir kazaydı. Etraf çok kalabalıktı" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Çankaya, ankara, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
