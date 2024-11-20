Ankara'da Feci Kaza: Tır Altında Sıkışan Sürücü Hayatını Kaybetti

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Ankara'da çevreyolunda emniyet şeridinde park halinde bulunan tıra arkadan çarpan Tofaş otomobil hurdaya döndü, tırın altında sıkışan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza akşam saatlerinde Çevreyolu Tulumtaş mevkiinde meydana geldi. Gölbaşı istikametinde seyir halinde olan 06 VKV 19 plakalı Tofaş marka otomobil emniyet şeridinde park halinde olan tıra arkadan çarptı. Kazanın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisi ile tırın altında sıkışan otomobilde sürücü hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA