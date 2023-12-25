 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ankara'da freni boşalan kamyon 4 araca çarparak devrildi - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da freni boşalan kamyon 4 araca çarparak devrildi

Ankara'nın Sincan ilçesinde freni boşalan bir kamyon, Buhara Caddesi üzerinde bulunan 4 araca çarptıktan sonra yan yattı. Kazada can kaybı olmazken, maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara\'da freni boşalan kamyon 4 araca çarparak devrildi
25.12.2023 - 16:03,
Abone Ol

Ankara'nın Sincan ilçesinde freni boşalan bir kamyon 4 araca çarparak devrildi.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesinde Buhara Caddesinden Ata Cadde istikametine hareket halinde olan S. T.'nin kullandığı 06 JVC 69 plakalı kamyonun freni boşaldı.

Freni patlayan kamyonet Buhara Caddesi üzerinde bulunan 42 AOM 661, 06 FL0 935, 06 LM 005 ve 06 J 1572 plakalı 4 araca çarptı. Kontrolden çıkan kamyon Ata Caddesi Maden Sokak kavşağında bulunan No 1 sayılı binanın bahçe duvarına çarparak yan yattı. Kazada maddi hasar meydana gelirken can kaybı olmaması sevindirdi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Sincan, Ankara, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da freni boşalan kamyon 4 araca çarparak devrildi - Son Dakika


16:41
Gündeme damga vuran Icardi-Djiku penaltı pozisyonunun en net görüntüsü ortaya çıktı Gündeme damga vuran Icardi-Djiku penaltı pozisyonunun en net görüntüsü ortaya çıktı
16:14
Tapu yüzünden kavga ettiği ablasını öldürüp intihar etti Tapu yüzünden kavga ettiği ablasını öldürüp intihar etti
15:59
2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var 2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var
15:49
Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren 'uçak' diyaloğu Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren "uçak" diyaloğu
15:36
Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu
15:25
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı
15:25
7 Ekim'den bu yana ilk mesaj! İsrail'in her yerde aradığı Yahya Sinwar sessizliğini bozdu 7 Ekim'den bu yana ilk mesaj! İsrail'in her yerde aradığı Yahya Sinwar sessizliğini bozdu
15:22
Yurt dışından getirilen telefon ve araçların Türkiye'de kullanım süresi uzatılıyor Yurt dışından getirilen telefon ve araçların Türkiye'de kullanım süresi uzatılıyor

Son Dakika
15:59 2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var
15:49 Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren "uçak" diyaloğu
15:36 Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu
15:25 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı
15:25 7 Ekim'den bu yana ilk mesaj! İsrail'in her yerde aradığı Yahya Sinwar sessizliğini bozdu
15:22 Yurt dışından getirilen telefon ve araçların Türkiye'de kullanım süresi uzatılıyor
15:06 2023'te en çok bunları konuştuk! Listenin zirvesinde yüreğimizi yakan Kahramanmaraş depremleri var
15:04 Süper Kupa finalinde Abdulkadir Bitigen düdük çalacak
15:03 ''Tesla katili'' lakabını takmışlardı! Rusya'nın ilk elektrikli otomobili alay konusu oldu
14:41 Bahçeli'den ortak bildiri tepkisi! DEM Partililer konuşurken genel kurulu terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 16:55:21. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da freni boşalan kamyon 4 araca çarparak devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement