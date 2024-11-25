Ankara\'da Freni Boşalan Kamyonet Kazası

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Ankara'da freni boşalan kumlu yüklü kamyonet 7 araca çarptı: O anlar kamerada

Kazada 2 kişi yaralandı

ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde kum yüklü kamyonetin freni boşalması sonucunda 7 araca çarparken kazada 2 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi'nde, sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen kum yüklü kamyonetin freni boşalarak kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen kamyonet trafik ışıklarında bekleyen araçlara daha sonra ise park halindeki araçlara çarparak durabildi. Kazada 2 kişi hafif yaralanırken, 7 araçta hasar meydana geldi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Kamyonetin karşı şeride geçerek araçlara çarptığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.