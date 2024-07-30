Ankara'da Genç Kız Arkadaşını Taciz Eden Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika
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Ankara'da Genç Kız Arkadaşını Taciz Eden Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdü

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir genç, kız arkadaşını taciz ettiği iddiasıyla tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından zanlı, yerde yatan gencin cep telefonu ile görüntülerini çekti ve yakalanarak gözaltına alındı.

30.07.2024 18:19
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Ankara'da bir genç, kız arkadaşını taciz ettiği iddiası ile tartıştığı arkadaşını boynundan bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından yerde yatan gencin cep telefonu ile görüntülerini çeken zanlı, yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Mamak ilçesi Ekin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Enes Ç. (20), kız arkadaşını taciz ettiği iddiası ile arkadaşı Hasan Esen'i (21) olayın yaşandığı yere çağırdı. Enes Ç., tartıştığı Esen'i evden getirdiği bıçakla boynundan yaraladı. Hasan Esen aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Esen, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçmaya çalışan Enes Ç. ise yakındaki polis ekipleri tarafından suç aleti buçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıyan olayda Enes Ç.'nin elindeki bıçağı Esen'e savurduğu ve Esen'in bıçak darbesi ile yere yığıldığı görüldü. Enes Ç.'nin cep telefonu ile yerde yatan Esen'i kaydettiği de görüldü.

Ankara Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Hasan Esen'in cenazesi, defnedilmek üzere Kızılcahamam ilçesine götürüldü. Enes Ç.'nin emniyetteki işlemleri ise sürüyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Genç Kız Arkadaşını Taciz Eden Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Genç Kız Arkadaşını Taciz Eden Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika
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