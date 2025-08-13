Ankara'da bir giyim mağazası, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Pursaklar'da sabah saatlerinde bir giyim mağazasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, dükkan kullanılamaz hale geldi. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da Giyim Mağazasında Yangın - Son Dakika
