Ankara'da Göçük: İki İşçi Hayatını Kaybetti

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Ankara'da göçük altında kalan iki işçi hayatını kaybetti

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesindeki apartmanın kanalizasyon çalışmaları sırasında meydana gelen göçük nedeniyle toprak altında kalan iki işçinin cesedine ulaşıldı. Olayla ilgili inşaat sorumlusunun gözaltına alındığı bildirildi.

Olay, sabah saatlerinde Polatlı'nın Şentepe Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, yapımı tamamlanan apartmanın kanalizasyon hattı için yapılan kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Biriken toprak yığını altında iki işçinin kaldığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından başlatılan çalışmalar sonucu tesisat işçisi İzzet Keskin ile kepçe operatörü Sinan Yaman'ın cansız bedenine ulaşıldı. Durumdan haber alan ve olay yerine gelen işçilerin yakınları ise sinir krizi geçirdi. Başlatılan soruşturma çerçevesinde inşaat sorumlusunun gözaltına alındığı belirtildi. Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

"Kanal normalinden derinmiş"

Olayla ilgili konuşan Şerif Çelebi: "Kazılan kanal normalinden derinmiş. Yaklaşık 6 metre civarındaymış. Ardından toprak kayması olmuş. İki kişi toprak altında kalmış. Ardından ekipler geldi çalışma başlattı. İşçiler vefat etmiş, cenazelerini çıkardılar. Tanıdığımız kişilerdi" ifadelerini kullandı.