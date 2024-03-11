Ankara\'da Gümrük Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şahıs Yakalandı

3.Sayfa

Başkentte gümrük kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, tütün ve tütün ürünü ve muhtelif eşya ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında gümrük kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 şahıs düzenlenen operasyon ile Ankara' da yakalandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uzun süreli takip sonucunda D.Ç., K.K. ve E.D. isimli şüphelilerin gümrük kaçağı olduğu tespit edilen ürünleri satışa sunacağı bilgisine ulaşılmıştır. KOM Şube Müdürlüğü ve Kahramankazan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda şüphelilerin kullandığı tırda yapılan arama sonucunda piyasa değeri yaklaşık 6 milyon 200 bin TL olan;240 bin adet makaron, 671 paket sigara, 500 adet elektronik sigara, 492 kg tütün, 215 paket nargile tütünü, 4 bin 52 adet giyim ve aksesuar malzemesi, 3 bin 717 paket gıda malzemesi, 560 adet elektronik malzeme, 559 adet çakmak, 64 adet hırdavat malzemesi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından ele geçen malzemelere el konulurken gözaltına alınan 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ANKARA