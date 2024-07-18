Ankara'da hastane önünde çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı

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Ankara'da bir hastanenin önünde iki kişi arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana gelen olayda, iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Şahıslar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevredekilerin ayırmaya çalıştığı kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA