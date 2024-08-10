Ankara'da Hastanelerde Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Ankara'da Hastanelerde Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı

Ankara'da hastanelerde kullanılan bilgisayarlardan parçaların çalınmasıyla ilgili şikayetler üzerine yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli yakalandı ve tutuklandı. Şüphelinin 26 bilgisayar kasasından çaldığı malzemelerle maddi zarara sebep olduğu belirlendi.

10.08.2024 19:13
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Ankara'da hastanelerden hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli, yakalanarak tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'da hastanelerde kullanılan bilgisayarlara ait parçaların çalınması ile ilgili şikayetler üzerine Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis, hastanelerdeki bilgisayarlardan işlemci, ram gibi parçaların çalındığı 6 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili çok sayıda güvenlik kamerasını izleyerek şüphelinin hastanelere sırt çantalı ve şapkalı bir şekilde girdiğini, bilgisayar kasalarının içerisindeki işlemci, ram, anakart, harddisk gibi para edecek ve kolay elden çıkarılabilecek malzemeleri çaldıktan sonra hastaneden çıktığını, mesai saatleri içerisinde hastanede rahat dolaşmak için yanında beyaz önlük taşıdığını ve mesai saatleri dışında da hastanenin görünmeyecek bölümlerinden girip çıktığını belirledi. Polis, görüntülerden yola çıkarak şüphelinin N.A. olduğunu ve Kayseri'de bir adreste saklandığını tespit etti. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonla şüpheli Kayseri'de yakalanarak gözaltına alındı. Ankara'ya getirilen N.A'nın 26 bilgisayar kasasından işlemci, ram, harddisk, anakart gibi malzemeleri çalmak suretiyle maddi zarara sebebiyet verdiği tespit edildi.

Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen N.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Hastanelerde Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Hastanelerde Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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