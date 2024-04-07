Ankara'da hatalı şerit değiştiren aracın kaza anı kamerada

Sultangazi'de gece bekçileri ile esnaf arasında kavga çıktı

Sultangazi'de bir bilardo salonu işletmecisi ve yanındaki kişiler, gece bekçilerinin sürekli iş yerlerine gelmesi nedeniyle tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesiyle kavga çıktı ve olaya bazı vatandaşlar da dahil oldu. Çok sayıda kişi gözaltına alındı ve bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.