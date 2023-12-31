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Ankara'da Hırsız Pastanede Tatlıları Yedi, 3 Bin Lira Çaldı - Son Dakika
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Ankara'da Hırsız Pastanede Tatlıları Yedi, 3 Bin Lira Çaldı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir hırsız, pastaneye girerek önce içerdeki tatlıları yedi, ardından da 3 bin lira çaldı. Hırsız, kasayı açamayınca anahtarını buldu ve kolaylıkla kasayı açarak parayı çaldı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı ve polis inceleme başlattı.

Ankara\'da Hırsız Pastanede Tatlıları Yedi, 3 Bin Lira Çaldı
31.12.2023 - 15:15,
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Ankara'nın Sincan ilçesinde pastaneye giren hırsız, önce içerdeki tatlıları yedi ardından da 3 bin lira çaldı.

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre hırsız, pastane bahçesinde bulunan ahşap kapıyı zorla açarak içeri girdi. Önce pastane içerisinde bulunan kasaya yönelen hırsız, kasayı açamayınca içeride bulunan tatlıları yemeye başladı. Daha sonra sert cisimle zorlayarak kasayı açamayan hırsız, kasanın anahtarını pastane içerisinde buldu. Bu sayede kolaylıkla kasayı açan hırsız, 3 bin Türk Lirası'nı çalarak kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"Yaş pasta dolabında da ikramlık almış kendisine"

Hırsızın dükkanın içerisinde saklanan anahtarı bulduğunu ifade eden pastane sorumlusu Yusuf Eşer, "Kasa içerisinde toplam 3 bin lira vardı. Yaş pasta dolabında da ikramlık almış kendisine. Karnını doyurmuş güzelce. Sabah şoför arkadaş buradan malzeme almaya geldiğinde onun sesini duyduğundan dolayı saklanıyor. Şoför arkadaşımız da gittikten sonra o da girdiği yerden çıkıyor. Yaklaşık 1 saat buralarda gezinmiş. Çok rahat" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Sincan, Ankara, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Hırsız Pastanede Tatlıları Yedi, 3 Bin Lira Çaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da Hırsız Pastanede Tatlıları Yedi, 3 Bin Lira Çaldı - Son Dakika
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