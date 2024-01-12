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Ankara'da Hırsızlar Rahat Tavırlarıyla Midye Çaldı - Son Dakika
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Ankara'da Hırsızlar Rahat Tavırlarıyla Midye Çaldı

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir midyeci dükkanında gerçekleşen hırsızlık olayında, 2 kadın müşteri gibi davranarak 200 adet midyeyi çalarak kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda hırsızların rahat tavırları dikkat çekti.

Ankara\'da Hırsızlar Rahat Tavırlarıyla Midye Çaldı
12.01.2024 - 10:14,
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Ankara'da girdikleri dükkandan 200 adet midye çalan hırsızların rahat tavırları görenleri hayrete düşürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Keçiören ilçesindeki bir midyeci dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, müşteri gibi dükkana gelen 2 kadın, çalışanın dikkatini dağıtarak tezgahta paket halindeki 200 adet midyeyi kıyafetlerinin içerisine gizleyerek dükkandan ayrıldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, iş yeri çalışanları durumu kamera kayıtlarını izleyince anladı. Hırsızların rahat tavırları ise görenleri hayrete düşürdü.

İşletme görevlisi Aysu Saka, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine şahısların önce midye fiyatını sorduklarını, ardından kendisini konuşturmaya başladıklarını belirterek, "O esnada birisi tezgahta bulunan midye dolu poşete bakıyor. Sonra burada beni oyalıyorlar. Ayran ve içecek soruyorlar. Burada birisi beni konuştururken önümü kapatıyor ki diğeri midyeleri rahat bir şekilde alabilsin. Ben hiç fark etmedim. Aklıma bile gelmedi böyle bir şey yapacakları" dedi.

Saka, "Bir torba birisi alıyor 100 adet, bir torba da diğeri alıyor 100 adet. Toplamda 200 adet midye aldılar. Kamera kayıtlarını izlediğimde fark ettim. Islak mendili masadan alıyor, kokluyor önce, sonra poşete atıyor ve gidiyorlar. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum. O yüzden aklıma bile gelmemişti böyle bir şey olacağı. Bu olaydan sonra tabii ki daha dikkatli olacağım" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Ankara, Güvenlik, Güvenlik Kamerası, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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