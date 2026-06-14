Ankara'da Husumetli Gruba Saldırı

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir grup, husumetli oldukları iddia edilen şahsın aracının önünü kesip saldırdı.

Olay, Mamak ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, üç araçla bir aracı takip ederek önünü kesen grup, husumetli oldukları şahsa saldırdı. Bir el ateş edilmesi üzerine kaçmaya çalışan adamı yakalayan öfkeli grup, yerdeki şahsı bir süre darbetti. Güçlükle kurtulan adam, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayı çevredeki vatandaşlar ise tedirginlikle izledi. - ANKARA