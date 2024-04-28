Ankara\'da İki Grup Arasında Çıkan Tartışma Yumruklara Dönüştü

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Ankara'da iki grup arasında çıkan tartışmanın büyümesi ile yumruklar konuştu. Sokak ortasında yaşanan kavga kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Etmesgut ilçesi Hikmet Özer Caddesi üzerinde saat 19.00 sıralarında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi ile 7 kişi birbirine girdi. Kaldırımda başlayan kavga yolda devam ederken, 2 kişinin tek kişiyi sıkıştırarak yumruklaması vatandaşların tepkisine yol açtı. Kavga anları ise kameralara yansıdı. - ANKARA