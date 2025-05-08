Ankara'da İki Grup Arasında Kavga

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, iki grup arasından çıkan kavgayı mahalle sakinleri ayırdı.

Edinilen bilgilere göre, Başpınar Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü kavga çıktı. Kemerlerin de kullanıldığı kavgada tansiyon kısa sürede yükselirken, mahalle sakinlerinin müdahalesi ile olay büyümeden son buldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA