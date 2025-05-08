Ankara'da İnşaat Kazası: İzinsiz Çalışma Büyü Gözaltına Alınacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Çankaya'da TOGO Kulelerinin yer aldığı inşaat sahasındaki kule vinci kazasıyla ilgili, "Parseldeki inşaat alanında 'mühür fekki' yapılarak izinsiz ve hukuksuz bir şekilde inşai çalışma yapılırken iş kazası meydana gelmiştir" dedi.

ABB'den kazayla ilgili yapılan açıklamada, inşaat çalışmasının kanuna aykırı bir şekilde yapıldığı belirtilerek, "Yürürlükteki imar planına aykırı yapılaşmaları olduğu için inşaat ruhsatları 03.03.2025 tarihli İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı olurları ile iptal edilen ve akabinde 04.03.2025 tarihli 17 sayılı Yapı Tatil Zaptı Tutanağı ile mühürlenmiş olan Çankaya ilçesi 13911 Ada 16 nolu parseldeki inşaat alanında 'mühür fekki' yapılarak izinsiz ve hukuksuz bir şekilde inşai çalışma yapılırken iş kazası meydana gelmiştir. Hem Zabıta Daire Başkanlığı hem de İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığımız gerekli tespitleri yapmak üzere inşaat alanında çalışma başlatmışlardır. Çalışmalar tutanağa bağlandıktan sonra ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA