Ankara\'da İntihar Olayı

Ankara'da bir kişi balkondan atlayarak intihar etti.

Olay, Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kick yayıncısı O.D., henüz belirlenemeyen bir nedenle balkondan atlayarak intihar etti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemede O.D.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA