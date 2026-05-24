Ankara'da İstinat Duvarı Çöktü

24.05.2026 03:43
Yıldıztepe Mahallesi'nde yağmur sonrası istinat duvarı çöktü, ekipler inceleme yapıyor.

Ankara'da gün boyunca etkili olan yağmurun ardından bir binanın istinat duvarında çökme meydana geldi.

Edinilen bilgilere olay Yıldıztepe Mahallesi'ndeki Tarık Apartmanı'nda meydana geldi. Gün boyunca etkili olan yağışın ardından bir inşaat alanındaki istinat duvarında çökme meydana geldi. Duvarın çöktüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı olayda, ekiplerin incelemesi sürüyor.

Çökme sonrasında binada oturan Hasan Battal, tedbir alınmadığını belirterek, "Geçen hafta tedbirsizlikler dolayı binamız yıkılıyordu. Bugün yine aynı şekilde içiniz rahat olsun dediler. Bir saat sonra yağan yağmurdan dolayı göçtü. Erciyes İnşaat adlı firmanın tedbirsizliğinden dolayı kayma yaşıyoruz. 4 bloğu da boşalttılar. 100 daire yaşıyor burada. Çok büyük bir tedbirsizlik var daha önce uyarmamıza rağmen bizle geniş geniş konuştular. Şu an bunun sıkıntısını yaşıyoruz" dedi.

Bayram öncesinde yaşadıklarının zor olduğunu belirten Hacer Çakmak ise, "Burada bin kişi oturmasına rağmen kaç kere uyardık beton atmadılar. Can güvenliğimiz hiçe sayıldı. Şu yağmurdu bu insanlar dışarıda çoluğuyla çocuğuyla rezil olduk. Girin oturun diyorlar nasıl güvenip oturacağım. İçeride otururken deprem gibi sallandık" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Hava Durumu, 3. Sayfa, Güvenlik, Ankara, Yaşam, Son Dakika

