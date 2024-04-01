Başkentte istinat duvarı çöktü, bir kişi enkaz altında kaldı

Başkentte bir kişi istinat duvarının altında kaldı, arama çalışmaları sürüyor
ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kişi, bir binanın yıkım işlemleri gerçekleştirilirken istinat duvarının çökmesi sonucu enkaz altında kaldı.
Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Gazi Mustafa Kemal Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işçiler hakkında yıkım kararı verilen binada yıkım işlemlerine başladı. Molozların kaldırılması sırasında ise çalışan işçilerden bir tanesi fazla toz çıkmasın diye su dökerken, istinat duvarının çökmesi sonucu göçük altında kaldı. Yıkım yerinde bulundan diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine hızla gelen arama kurtarma ve itfaiye ekipleri ise hızlıca göçük altında kalan çalışanı kurtarmak için çalışmalarına başladı.
Öte yandan, devam eden kurtarma çalışmalarında ise özel eğitimli K9 köpeklerinin kullanıldığı da öğrenildi.
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