Ankara'da jandarma ekipleri narkotik operasyonlarında 26 şüpheliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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Ankara'da jandarma ekipleri narkotik operasyonlarında 26 şüpheliyi gözaltına aldı

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Ankara\'da jandarma ekipleri narkotik operasyonlarında 26 şüpheliyi gözaltına aldı
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Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik operasyonlar düzenlendi; 26 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 5 kullanma aparatı, 1 ruhsatsız tabanca ve 42 fişek ele geçirildi.

Ankara'da jandarma ekiplerince icra edilen narkotik operasyonlarında 26 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik operasyonlar düzenlendi. 26 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız tabanca ve 42 fişek ele geçirildi.

Kaynak: İHA
Uyuşturucu Ticareti3. SayfaNarkotikJandarmaAnkaraGüncelSon Dakika

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