Ankara'da jandarma operasyonunda aranan 118 kişi adliyeye sevk edildi

Ankara'da, jandarmanın operasyonlarında farklı suçlardan aranan toplam 118 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri tarafından, il genelinde farklı suçlardan aranan ve hapis cezası bulunan toplam 118 şahıs düzenlenen operasyonlarla yakalandı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan birinin 20 yıl ve üzeri, 6'sının 10 ila 20, 19'unun 5 ila 10, 32'sinin 2 ila 5 ve 60'nın ise 2 yıl altı hapis cezasıyla arandığı öğrenildi.

Zanlıların, 'tefecilik yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, silahlı terör örgütüne üye olma, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, şantaj, silahla tehdit, cinsel suçlar, hırsızlık, birden fazla kişi tarafından birlikte silahla gece vakti yağma' suçlarından arandıkları ifade edildi.