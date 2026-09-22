Ankara'da jandarma uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheliyi gözaltına aldı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından edinilen bilgilere göre, yapılan operasyonlar sonucu 19 şüphelinin gözaltına alındığı ve 100 bin lira nakit para ele geçirildiği belirtildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Ankara ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik icra edilen operasyonlarda; 12 olay meydana geldiği ve 19 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı aktarıldı. Operasyonlar neticesinde; toplamda 85 bin 164 adet sentetik ecza haplar, 11 gr metamfetamin, 9 kök kenevir, 8 gr kubar esrar, 3 gr sentetik kannabinoid/bonzai, 100 bin lira nakit para, 6 adet cep telefonu, 2 adet uyuşturucu aparatı ele geçirildi. Açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere, yasaların verdiği yetki ve sorumluluk bilinci ile hız kesmeden aynı kararlılıkla devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.