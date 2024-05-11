Ankara'da Kaçak Gıda Operasyonu: 2.5 Milyon TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika
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Ankara'da Kaçak Gıda Operasyonu: 2.5 Milyon TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi

Ankara\'da Kaçak Gıda Operasyonu: 2.5 Milyon TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde düzenlenen operasyonda, K.Y. isimli bir şahsa ait işyerinde sahte ve kaçak gıda maddelerine el konuldu. Operasyonda, bin 650 adet reçel, 136 bin 800 adet mayonez, 85 bin 500 adet ketçap, 3 bin 60 adet şişe mayonez ve 600 kilogram salça olmak üzere toplamda 2 milyon 500 bin Türk Lirası değerinde ürün ele geçirildi.

11.05.2024 12:43
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 milyon 500 bin Türk Lirası değerindeki kaçak gıda maddeleri ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü, Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, K.Y. isminde bir şahsa ait işyerine baskın yapıldı.

Yapılan baskında sahte ve kaçak gıda maddelerine el konuldu. Yaklaşık 2 milyon 500 bin Türk Lirası değerindeki ürünler ise şöyle:

"Bin 650 adet şişe reçel, 136 bin 800 adet mayonez, 85 bin 500 adet ketçap, 3 bin 60 adet şişe Mayonez, 600 kilogram Salça." - ANKARA

Kaynak: İHA

Yenimahalle, Ak Gıda, Ankara, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Kaçak Gıda Operasyonu: 2.5 Milyon TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Kaçak Gıda Operasyonu: 2.5 Milyon TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika
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