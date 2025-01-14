Ankara'da kaçak gıda operasyonu! Zeytinyağından peynire hepsinin sahtesini yapmışlar - Son Dakika
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Ankara'da kaçak gıda operasyonu! Zeytinyağından peynire hepsinin sahtesini yapmışlar

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Ankara'da çok sayıda gıda ürününün sahtesinin üretildiği bir iş yerine düzenlenen operasyonda 1 milyon 275 bin TL değerinde ürün ele geçirilirdi.

14.01.2025 22:09  Güncelleme: 22:32
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Ankara'da sahte-kaçak gıda satıcılarına yönelik jandarma ile Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda ürün ele geçirildi.

ZEYTİNYAĞINDAN PEYNİRE HEPSİNİN SAHTESİNİ ÜRETMİŞLER

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Çankaya ve Keçiören ilçesinde N.E. isimli şüpheliye ait 2 iş yerinde sahte/ kaçak gıda maddeleri satışı ve üretimi yapıldığı bilgisi alındı.

PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON 275 BİN TL

Ekipler tarafından iki iş yerinde yapılan aramalarda piyasa değeri 1 milyon 275 bin TL olan; 2 bin 500 litre sahte zeytinyağı, 1 ton sahte bal, 400 kilogram çay ve 600 kilogram peynir ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Ankara\'da kaçak gıda operasyonu! Zeytinyağından peynire hepsinin sahtesini yapmışlar
Kaynak: DHA

Zeytinyağı, Güvenlik, 3-sayfa, Ankara, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da kaçak gıda operasyonu! Zeytinyağından peynire hepsinin sahtesini yapmışlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Mahşerin atlısı:
    Ekepenin eserleri kimse suçu halka atmasın vagonlar lokomotifi takip eder ! 44 16 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Geçim zorlaştıkça farklı yollara başvuranların sayısı gittikçe artacak. Çalan çalana. Dolandıran dolandırana. 45 6 Yanıtla
  • Aydın Yılmaz:
    Asıl idam bu gıda teröristleri için geçerli, insanlar üzerinde etkileri Atom bombasından daha etkili, yediğiniz içtiğiniz zehir olsun... 41 0 Yanıtla
  • Kzk :
    Bunları satan kişileride 6 ay içeri alıcaksın ki, bundan sonra kim kimden ne almış,ne vermiş ceteresini tutsunlar, böylelikle bu sahtecilik yapanlarıda Yakalayıp, tek kalemde 3 yıl vericeksin. Kimse kaçamayacak 33 3 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Örtülü ödenekten çalanlar. Yandaşlara bedava ihale verip komisyonu götürenler. Halkın sırtına ağır vergiler, zamlar yükleyip soyup soğana çevirenler. Devlet kadrolarına torpille personel doldurup rüşvet yiyenler. Toprağı ve işletmelerimizi araplara peşkeş çekip karşılığında hediye olarak uçak verilenler. Daha neler neler. Birileri ülkenin başındakileri örnek alıyorsa kızamıyorum. Bu bi tür yansımadır. 25 7 Yanıtla
  • Çelikk:
    Allah'ın cezaları ilgilenen yok herkes bildiği gibi oynuyor 24 2 Yanıtla
  • Murat Avci:
    ülke tam bir Ortadoğu oldu..her yer yolgeç hanı olmuş..kanundan devlet den korkan yok 19 0 Yanıtla
  • M.B.Ç:
    ceza yetmez sağlam bi ikmek lazım 15 2 Yanıtla
  • Kemsl:
    aferin bunlar kadar zeki insan yok,bunlar olmasa biz ayakta kalamazdık. biz boşuna okuduk,çalıştık 16 1 Yanıtla
  • Yunus Gürbüz:
    sahte çay ve peynirle kahvaltı yaparken, sahte içkiden ölenlere gülenler 13 1 Yanıtla
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