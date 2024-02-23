Ankara'da Kaçak Sigara Operasyonu: Çok Sayıda Sigara ve Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika
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Ankara'da Kaçak Sigara Operasyonu: Çok Sayıda Sigara ve Malzeme Ele Geçirildi

Ankara\'da Kaçak Sigara Operasyonu: Çok Sayıda Sigara ve Malzeme Ele Geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, Altındağ ve Yenimahalle ilçelerindeki iki adreste kaçak sigara ve tütün ürünleri bulundu. Operasyon sonucunda, 2 milyon 400 bin adet sök-tak bandrollü içi boş makaron, 10 bin 600 adet gümrük kaçağı puro, 2 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 400 adet elektronik sigara, 670 adet gümrük kaçağı pipo tütünü ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalanırken, şüpheliler hakkında Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçu kapsamında adli işlem yapıldı.

23.02.2024 11:06
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen operasyonlar sonucunda çok sayıda sigara ve sigara malzemesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kaçakçılıkla Mücadele amacıyla yürüttükleri çalışmalarda kaçak sigara ve tütün ürünlerinin saklandığı Altındağ ve Yenimahalle ilçelerinde iki adresin belirlenmesi üzerine söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda, 2 milyon 400 bin adet sök-tak bandrollü içi boş makaron, 10 bin 600 adet gümrük kaçağı puro, 2 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 400 adet elektronik sigara, 670 adet gümrük kaçağı pipo tütünü ele geçirildi.

Ayrıca, operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalanırken, şüpheli şahıslar hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçu kapsamında adli işlem yapıldığı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Kaçak Sigara Operasyonu: Çok Sayıda Sigara ve Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Kaçak Sigara Operasyonu: Çok Sayıda Sigara ve Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika
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