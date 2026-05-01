Ankara\'da kamyon altında kalarak vefat eden iki işçinin isimleri belli oldu

Ankara'da kontrolden çıkan kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden iki belediye işçisinin Bayram Demirhan ve Kadir Ortataş olduğu öğrenildi.

Çankaya ilçesi Kırkkonaklar Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi'nde meydana gelen olayda, kontrolden çıkarak yokuş aşağı savrulan bir su firmasına ait kamyonetin altında kalan Ankara Büyükşehir Belediyesine (ABB) bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi çalışanı iki işçi hayatını kaybetti. Metrelerce sürüklenen kamyonetten atlayan sürücünün de yaralandığı kazada hayatını kaybeden işçilerin Bayram Demirhan ve Kadir Ortataş olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili olay yerindeki incelemeler devam ediyor. - ANKARA