Ankara'da Kamyonete Çarpan Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ankara'da Kamyonete Çarpan Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Ankara\'da Kamyonete Çarpan Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde park halinde olduğu iddia edilen kamyona çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından araç sürücüsünün hayatını kaybettiği tespit edildi. Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı ve polis ekipleri inceleme başlattı.

07.05.2024 06:00
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Ankara'da park halinde olduğu iddia edilen kamyona çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, saat 04.00 sıralarında Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Mevlana Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, hareket halinde olan 06 PNF 27 plakalı araç sürücüsü E.G, yol kenarında park halinde bekleyen 06 PCH 25 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekiplere sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından araç sürücüsü E.G.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. E.G olay yerine gelen cenaze aracıyla morga kaldırılırken, otomobil ise çekiciyle kaldırıldı. Kamyonet sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Kamyonete Çarpan Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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