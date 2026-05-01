Ankara\'da kamyonun altında kalan 2 belediye işçisinin cenazeleri adli tıbba getirildi

Ankara'da meydana gelen kazada kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 2 belediye işçisinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Kaza, Çankaya ilçesi Kırkkonaklar semti Şemsettin Günaltay Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, özel bir içecek firmasına ait su yüklü 07 FHF 37 plakalı kamyon, yokuş aşağı giderken kontrolden çıkarak savruldu. Metrelerce sürüklenen kamyon önce iki otomobile, ardından da Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) bünyesinde yer alan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ASKİ) ait kamyonete çaptı. Sürüklenmeye devam eden kamyon, yol kenarında çalışan Bayram Demirhan ve Kadir Ortataş'ı altına aldıktan sonra başka bir otomobile daha çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettikleri belirlenen Demirhan ile Ortataş'ın cenazeleri, çalışmaların ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kazada ölen Ankara Büyükşehir Belediyesi işçilerinin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, kazaya neden olan kamyon sürücüsünün ise aracından atlaması nedeniyle yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

"Kaçamamışlar ve kamyonun altında kalmışlar"

Kazayla ilgili konuşan Sinan Keser, "Kamyon yukarıdan savrulurken arkadaşlarımız da yol kenarında çalışıyormuş. Kaçamamışlar ve kamyonun altında kalmışlar. Olay yerinde vefat etmişler. Kamyonun sürücüsü de yaralanmış. Vefat edenlerden biri 30 senelik arkadaşımdı. Ölüm haberini yolda aldım. Evliydi, iki oğlu ve bir kızı vardı" dedi.

"Kamyon yokuşta daha fazla ilerlemeyince geriye doğru savrulmuş"

Bir başka vatandaş ise, "Su kamyonu yukarıya kadar çıkmış ama daha fazla ilerlemeyince geriye doğru savrulmaya başlamış. Sonrasında da çalışan işçilere çarpmış. Polis ve sağlık ekipleri geldi. Daha sonra işçilerin aileleri geldi. İşçilerin vefat ettiğini öğrendik. Burada bir kez daha kaza olmuştu ama bu kadar ağır bir sonuç yaşanmamıştı. Buradaki çalışmalar bugün başlamış. Rögar kapağı montajı yapılıyormuş" ifadelerini kullandı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ANKARA