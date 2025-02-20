Ankara\'da Kar Yağışı Sonrası Araçlar Mahsur Kaldı

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Ankara'nın Etimesgut Belediyesinin sorumluluğu altında olan Bağlıca semtinde, kar yağışı sonrası otobüsler ve araçlar mahsur kaldı. Vatandaşlar, otobüsü ve otomobillerini terk ederek, olay yerinden yürüyerek uzaklaştı.

Olay, Etimesgut ilçesine bağlı Bağlıca semtinde meydana geldi. Dün akşam Ankara'nın batısında etkili olan kar yağışı, Etimesgut'u esir aldı. Günler öncesinden haberi verilen kar yağışına Cumhuriyet Halk Parti'li (CHP) Etimesgut Belediyesi tarafından önlem alınmaması, vatandaşları isyan ettirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsler ile otomobillerin karla kaplı yolda hareket edememesinin ardından vatandaşlar araçları terk etti. Otobüsün hareket edememesinin ardından vatandaşların inmeye hazırlanması kameraya yansıdı. Vatandaşlar, evlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı. O anları cep telefonu kamerasına kaydeden bir vatandaş, "Bağlıca'da son durum. Otobüsler hareket edemiyor. Araçlarda hareket edemiyor. Otobüs böylece kalmış" ifadesini kullandı. - ANKARA