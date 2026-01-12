Keçiören\'de yaya güvenliği için kar küreme ve tuzlama seferberliği

Ankara'da dün akşam etkili olan kar yağışının ardından oluşabilecek buzlanma riskine karşı Keçiören Belediyesi, kaldırımlar, okul bahçeleri ve çevresinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Ankara'da dün akşam etkili olan kar yağışı birçok noktada olumsuzluklara sebep oldu. Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışının sabaha karşı yerini dona bırakmasıyla birlikte sahaya çıkan Keçiören Belediyesi'ne bağlı ekipler, yaya ulaşımının güvenli şekilde sağlanması için kaldırım temizliği ve tuzlama çalışmaları yaptı.

Okul bahçeleri ve kaldırımlar temizleniyor

Kar yağışının etkili olduğu saatlerde araç ulaşımı için yürütülen kar küreme ve tuzlama çalışmaları, gündüz saatlerinde yaya ulaşımını kolaylaştırmak için devam ettirildiği belirtildi. Tuzlama çalışmaları kapsamında, özellikle öğrencilerin ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı okul çevreleri, ana yaya güzergahları ve mahalle içi kaldırımlar temizlenirken, ihtimal dahilinde olan kayma ve düşme risklerinin de önüne geçiliyor. - ANKARA