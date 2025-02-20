Ankara'nın Çankaya ilçesinde etkili olan kar yağışı ve trafik kazası ulaşımı felç etti. Ümitköy mevkiinde meydana gelen kaza nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.
Olay yerine sevk edilen belediye ve polis ekipleri, yolu açmak için yoğun çaba harcadı. Ekiplerin çalışmaları sonucu trafik kontrollü olarak yeniden açıldı. Trafik yoğunluğu ve kurtarma çalışmaları dron ile havadan görüntülendi. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da Kar Yağışı ve Trafik Kazası Ulaşımı Felç Etti - Son Dakika
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