Ankara'da Kasten Öldürme Suçundan Hüküm Giyen 2 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da Kasten Öldürme Suçundan Hüküm Giyen 2 Kişi Yakalandı

Ankara\'da Kasten Öldürme Suçundan Hüküm Giyen 2 Kişi Yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten öldürme suçundan hüküm giyen M.C.B. ve O.Ç.'nin izini sürerek Keçiören'de yakaladı. Şahıslar adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

09.02.2024 10:53  Güncelleme: 10:54
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Ankara'da kasten öldürme suçundan 16 yıl ve 12 yıl hapis cezasına çarptırılan 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2015 yılında işlediği kasten öldürme suçundan hakkında 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C.B. ile 2016 yılında işlediği aynı suçtan kesinleşmiş 12 yıl 2 ay hapis cezası bulunan O.Ç.'nin izlerini tespit etti. Jandarma Dedektifleri Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerince icra edilen operasyonla şahıslar Keçiören'de yakalanarak gözaltına alındı. O.Ç. ile M.C.B., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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