Ankara\'da Kaza: 4 Yaralı

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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde otomobil ile dolmuşun çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, F.Ç. yönetimindeki 06 ELR 122 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde, plakası henüz öğrenilemeyen Etimesgut- Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) hattına ait dolmuşla çarpıştı. Çarpışma sonucunda dolmuş şoförü ile otomobildeki 3 kişi yaralandı. Olay anında dolmuşta yolcu bulunmadığı öğrenildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Polis, cadde üzerinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırdı. Kazadan kaynaklanan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. - ANKARA