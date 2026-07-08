Ankara\'da Kaza: Sürücü Yaralı

Ankara'da meydana gelen kazada şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

İddiaya göre, Çankaya ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada araçta sıkışan sürücü yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANKARA