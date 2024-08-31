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Ankara'da kereste imalathanesinde yangın

Ankara'da Mamak ilçesinde bulunan bir kereste imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.

31.08.2024 17:44
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Ankara'da kereste imalathanesinde yangın

ANKARA - Ankara'da bir kereste imalathanesinde meydana gelen yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Mamak'ın Ortaköy Mahallesi'nde yer alan Mermerciler Sitesi'ndeki bir kereste imalathanesinde, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından söndürme çalışmalarına başlanan yangına, itfaiye ekiplerince müdahalenin devam ettiği öğrenildi.

"Dumanla birlikte ateş geldiğini gördük"

Olayla ilgili konuşan Mertcan Akçaoğlu, "Çalışıyorduk, dükkanın köşedeki kapıdan dumanla birlikte ateş geldiğini gördük. Biz içeriyi soğutmaya başladıktan sonra zaten burası komple kül oldu, yetişemedik. İşin kötü yanı, malzemelerimiz ve kalıplarımız vardı. Onları korumaya çalışıyoruz ki burası yanarsa hiç söndüremeyiz. Bildiğimiz kadarıyla can kaybı ya da yaralı yok. Diğer esnafları da bilmiyorum. Burası normal tomrukları çıta haline getirip biçen bir fabrika" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da kereste imalathanesinde yangın - Son Dakika

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