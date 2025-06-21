Ankara'da Kız Çocukları Darp Olayı

Ankara'da bir grup kız çocuğu, darp ettikleri arkadaşlarını kayda alıp sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Keçiören'in Yükseltepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir grup kız çocuğu alıkoydukları iki arkadaşını darp ederek kamera kaydını aldılar. Arkadaşlarını dakikalarca döven çocukların, çektikleri videoları ise sosyal medya hesaplarından paylaştıkları öğrenildi. - ANKARA