Ankara'da Komşu Kavgası Kanlı Bitti: 3 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Ankara'da Komşu Kavgası Kanlı Bitti: 3 Ölü, 1 Yaralı

Ankara\'da Komşu Kavgası Kanlı Bitti: 3 Ölü, 1 Yaralı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kişi, husumetli olduğu komşularının evine silahla saldırdı. Saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybederken bir kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

26.08.2024 12:54
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Ankara'da bir kişi, husumetli olduğu komşularının evini silahla bastı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken bir kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili konuşan çevre esnaf ise, tarafların olaydan birkaç gün önce tartıştığını söyledi. Saldırgan ile öldürdüğü kişilerden birinin, olaydan birkaç saat önce marketten ayrı zamanlarda alışveriş yaptığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Olay, gece 00: 00 sıralarında Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi 1422. Sokak'ta yer alan bir apartmanda meydana geldi. İddialara göre, Mecnun Ekinci (42), birkaç gün önce komşusu Murat Zurnacı ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Komşular, gece saatlerinde tekrar tartışmaya başladı. Kavganın alevlenmesi üzerine Ekinci, tabanca ile komşularına saldırdı. Saldırı sonucu Murat Zurnacı ile oğlu Mücahit Zurnacı ve o esnada evde bulunan arkadaşı Mustafa Öztürk hayatını kaybetti. Zurnacı'nın ağır yaralanan eşi Şengül Zurnacı ise ambulansla hastaneye nakledildi. Olayın ardından kaçan zanlı Mecnun Ekinci ise Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Zurnacı ile Ekinci'nin olaydan birkaç saat önce ayrı zamanlarda bir marketten alışveriş yaptığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

"Taraflar birkaç gün önce de tartışmıştı"

Olayla ilgili konuşan esnaflardan Kazım Özet: "Taraflar birkaç gün önce tartışmıştı. Dün akşam saldırgan ve vurduğu kişilerden birisi buradan alışveriş yapmıştı. Dün aralarında bir sıkıntı yok gibi görünüyordu ama akşam olay olmuş. Saldırgan önce kadını vurmuş. Daha sonra da diğerlerine saldırmış. 3 kişi ölmüş, bir de ağır yaralı varmış. Aralarında husumet varmış ama sebebini bilmiyorum. Komşular silah sesleri duymuş. Etraf çok kalabalıktı, yaklaşamadık olay yerine. Saldırgan vurduğu adam ile önceden arkadaştı. Ölenlerin ikisi aynı aileden, diğeri de ölen adamın oğlunun arkadaşıymış" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Komşu Kavgası Kanlı Bitti: 3 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Komşu Kavgası Kanlı Bitti: 3 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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