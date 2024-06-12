Ankara'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Takla Atması Sonucu Anne ile Kızı Hayatını Kaybetti

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Ankara'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada anne ile kızı hayatını kaybetti.

Kızılcahamam'da meydana gelen kazada, sürücülüğünü M.Ö.'nün yaptığı 06 CYE 695 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Metrelerce sürüklendikten sonra durabilen otomobilin içindeki Durkız Akbaş olay yerinde, kızı Filiz Akbaş ise nakledildiği hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA