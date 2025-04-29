Ankara'da Kontrolden Çıkan Servis Aracı Apartman Merdivenine Devrildi

Kontrolden çıkan servis aracı apartman merdivenine devrildi: O anlar kamerada

ANKARA - Ankara'da kontrolden çıkan servis aracı yol kenarındaki apartmanın merdivenlerine devrildi. Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Mamak'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, virajı dönmek için manevra yapan servis sürücüsü aracının kontrolünü kaybetti. Savrulan araç yol kenarındaki apartmanın merdivenlerine devrilerek durabildi. İlk anları kamera kaydına da yansıyan kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, apartmanda ve servis aracında maddi hasar oluştu.

"Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek binanın yan tarafına düştü"

Olayla ilgili konuşan apartman yöneticisi Mustafa Gürsoy, "İki kadın karşıdan karşıya geçerken yoldan gelen servis aracı yol verdi. O arada dönüşü genişten alan servis aracı rögar kapağına çıktı. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek binanın yan tarafına düştü. Ölü ve yaralı yok. Ambulans geldi, sağlık ekipleri sürücüyü muayene ettiler. Herhangi bir şey çıkmadı. Ardından trafik polisi geldi ve tutanak tuttu. Belediyeye ait taşlara ve demirler zarar görmüştü. Onlar da inceledi ve gitti" diye konuştu.