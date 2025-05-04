Ankara'da Kumar Operasyonu: 35 İş Yeri Mühürlendi - Son Dakika
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Ankara'da Kumar Operasyonu: 35 İş Yeri Mühürlendi

Ankara'da düzenlenen 'Rest' operasyonlarıyla 35 iş yeri kapatıldı, 15 kişi hakkında işlem başlatıldı.

04.05.2025 03:27
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Ankara'da kumara karşı düzenlenen "Rest" operasyonlarında 35 iş yeri mühürlendi, 15 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro ekipleri kumar oynatan yerleri takibe başladı. Çalışmalar sonucu düzenlenen "Rest" adlı operasyonlarda ruhsatsız faaliyet gösteren 23 ve kumar oynattığı tespit edilerek operasyon yapılan 12 (salon/kahve/kulüp) iş yeri mühürlendi. Türk Ceza Kanunu'nun 228 maddesi gereğince 15 şahıs yakalanarak adli işlem yapıldı. Operasyon sonucu kumar paralarına ve kumar malzemelerine el konuldu - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Kumar Operasyonu: 35 İş Yeri Mühürlendi - Son Dakika

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