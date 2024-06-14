Ankara'da Kurban Bayramı'nda 21 bin 894 personel görev yapacak - Son Dakika
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Ankara'da Kurban Bayramı'nda 21 bin 894 personel görev yapacak

Ankara Valisi Vasip Şahin, Kurban Bayramı tatili boyunca kent genelinde 18 bin 657'si polis, 3 bin 237'si jandarma olmak üzere toplam 21 bin 894 personelin görev yapacağını açıkladı. Şahin, bayram boyunca kurban alanları, satış yerleri ve ulaşım noktalarında güvenlik ve kontrol çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

14.06.2024 11:56
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Ankara Valisi Vasip Şahin, Kurban Bayramı tatili boyunca kent genelinde 18 bin 657'si polis, 3 bin 237'si jandarma olmak üzere toplam 21 bin 894 personeli görev yapacağını bildirdi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara genelinde Kurban Bayramı tatili boyunca uygulanacak denetimler ve güvenlik önlemleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. İl genelinde 500 araçla asayişi sağlayacaklarını söyleyen Vali Şahin, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu bayram biraz daha fazla tedbir aldık. Kurban alanları ve satış yerleri sürekli denetleniyor. Bayram boyunca hem trafikte hem güvelikte, polis bölgesinde 18 bin 657, Jandarma bölgesinde de 3 bin 237 personel görev yapacak. 500 araç sahada olacak. Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, tren garında, havalimanında ve diğer ulaşım noktalarında vatandaşların mağdur olmaması için gerekli güvenlik ve kontrol çalışmalarımız devam edecek. Tır ve büyük kamyon girişlerinde kısıtlamalar var. Kızılcahamam istikameti ile Trans-Avrupa Kuzey-Güney Otoyolu'nu (TEM) kontrol altında tutup, bugünden itibaren çok zorunlu haller dışında kamyon ve tırların girişine izin vermeyeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Kurban Bayramı'nda 21 bin 894 personel görev yapacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Kurban Bayramı'nda 21 bin 894 personel görev yapacak - Son Dakika
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