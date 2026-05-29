Ankara'da Kurbanlık İçin Ayrılan Paranın Çalınması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara'da Kurbanlık İçin Ayrılan Paranın Çalınması

Ankara\'da Kurbanlık İçin Ayrılan Paranın Çalınması
29.05.2026 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da bir vatandaşın aracındaki 39 bin lira ve bilezikler çalındı, şüpheli yakalandı.

Ankara'da bir vatandaşın aracındaki kurbanlık için ayırdığı 39 bin lirasının ile 2 adet bileziğin çalınması üzerine başlatılan operasyonlarda, şüpheli şahsın kısa sürede yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Olay, Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana geldi. Bir vatandaşın aracında bulunan kurbanlık için ayırdığı 39 bin liranın ve 2 adet bileziğin çalındığı belirtildi. Olayın ardından mağdurun ihbarı üzerine cumhuriyet savcılığı ve Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Bölgede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen B.K. isimli şahsın suç unsurlarıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Ankara, Yaşam, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da Kurbanlık İçin Ayrılan Paranın Çalınması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fethiye’deki Ölüdeniz’de bayram yoğunluğu sürüyor Fethiye'deki Ölüdeniz'de bayram yoğunluğu sürüyor
İspanya Başbakanı Sanchez’in kardeşi hakim karşısına çıktı İspanya Başbakanı Sanchez'in kardeşi hakim karşısına çıktı
Amasya’da feci kaza: Dede ve torun hayatını kaybetti Amasya'da feci kaza: Dede ve torun hayatını kaybetti
“Makam aracı“ tartışmasında Özel’den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın... "Makam aracı" tartışmasında Özel'den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın...
Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti
116 yıllık efsane geri dönüyor 116 yıllık efsane geri dönüyor

17:09
Ersun Yanal bombayı patlattı Profilini görenler aynı yorumu yapıyor
Ersun Yanal bombayı patlattı! Profilini görenler aynı yorumu yapıyor
17:06
Kılıçdaroğlu mu Özel mi CHP’deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? CHP'deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’un fethini hala içlerine sindiremeyen hazımsızlar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’un fethini hala içlerine sindiremeyen hazımsızlar var
16:06
Şırnak’ta arazi tartışması meydan savaşına döndü
Şırnak'ta arazi tartışması meydan savaşına döndü
16:05
Tuncay Şanlı başkan oluyor
Tuncay Şanlı başkan oluyor
15:56
Sahneye fırlayan miniğin Erdoğan sevgisi yürekleri ısıttı
Sahneye fırlayan miniğin Erdoğan sevgisi yürekleri ısıttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 17:59:17. #7.13#
SON DAKİKA: Ankara'da Kurbanlık İçin Ayrılan Paranın Çalınması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.