Ankara\'da Kurbanlık İçin Ayrılan Paranın Çalınması

Olay, Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana geldi. Bir vatandaşın aracında bulunan kurbanlık için ayırdığı 39 bin liranın ve 2 adet bileziğin çalındığı belirtildi. Olayın ardından mağdurun ihbarı üzerine cumhuriyet savcılığı ve Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Bölgede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen B.K. isimli şahsın suç unsurlarıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - ANKARA