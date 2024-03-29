Ankara'da Kuyumcu Soygunu: 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Ankara'da Kuyumcu Soygunu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Ankara\'da Kuyumcu Soygunu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Ankara'da bir kuyumcu dükkanını soyan 2 şahıs ile onlara yardım eden bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, soyguncuların kimliklerini tespit ederek İstanbul'da yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çalınan takılar, silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Zanlılar mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.

29.03.2024 10:50  Güncelleme: 10:55
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Ankara'da etkisiz hale getirdikleri kuyumcunun dükkanını soyan 2 şahıs ile onlara yardım ettiği belirlenen bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soygun anı ise kuyumcu dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 25 Mart sabahı Keçiören'deki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yüzleri maskeli iki şahıs, ellerindeki silahlarla birlikte M.Y.'ye ait kuyumcu dükkanına girdi. M.Y.'yi darp eden ve ellerini plastik kelepçeyle bağlayan şahıslar vitrindeki kol saatleri ile gümüş zincirleri çaldıktan sonra geldikleri motosiklet ile dükkandan ayrıldı. M.Y.'nin ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, yağma olayını gerçekleştiren kişilerin F.Ö. ve K.Y. olduğunu ve İstanbul'a kaçtıklarını tespit etti. Ekipler ayrıca soygunculara yardım eden S.Ç. isimli birinin daha olduğunu belirledi. İstanbul emniyeti ile ortak icra edilen operasyonla yakalanan F.Ö. ile K.Y. yakalanarak Ankara'ya getirildi. Diğer şüpheli S.Ç. ise Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı. Soyguncuların adreslerinde yapılan aramalarda ise kuyumcudan gasp ettikleri takılar ile 1 adet silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Günlerce keşif yapmışlar

Zanlılardan F.Ö. ve K.Y.'nin olaydan 6 gün önce Ankara'ya geldikleri, kuyumcu dükkanı çevresinde sürekli keşifler yaptıkları ve bu süre içerisinde kiralanan bir araçta barındıkları öğrenildi. Soygunun planlayan S.Ç.'nin ise yağmacı F.Ö. ile K.Y.'ye maddi destek sağlayıp yardım ettiği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

İstanbul, Ankara, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Kuyumcu Soygunu: 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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