Ankara'da mağaza açılışında indirim izdihamı yaşandı - Son Dakika
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Ankara'da mağaza açılışında indirim izdihamı yaşandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde yeni açılan bir mağazada telefon ve altın fiyatlarında yapılan indirim, vatandaşların akın etmesine neden oldu. Mağazanın açılış saatinin gecikmesi ve sınırlı sayıdaki ürünler nedeniyle gerilim yaşandı. Vatandaşlar arasında kıyasıya bir yarış ve sıra kavgaları yaşandı. Mağazaya gelen vatandaşlar saatlerce bekledi ve soğuk hava nedeniyle battaniyeyle sıraya girdi. İçerideki kalabalık nedeniyle savaş çıkabileceği endişesi yaşandı. Vatandaşlar, uygun fiyatlı ürünleri alabilmek için sabahın erken saatlerinden itibaren sıraya girdi ve indirimli ürünleri almak için büyük bir çaba sarf etti.

09.03.2024 23:32  Güncelleme: 23:36
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Ankara'da mağaza açılışında indirim izdihamı yaşandı

ANKARA - Ankara'da telefon ve altın fiyatlarında indirime giden mağazaya akın eden vatandaşlar arasında izdiham yaşandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde kapılarını yeni açan bir mağaza altın, telefon ve elektronik ev aletlerinde indirime gitti. İndirim haberini duyan vatandaşlar, gecenin ilk saatlerinden itibaren sıraya girdi. Havanın soğukluğu nedeniyle battaniyesini alıp sıraya giren vatandaşlar, saatlerce kepenklerin açılmasını bekledi. Vaat edilen açılış saatinin gecikmesi nedeniyle gerilimde yaşandı. Mağazanın kepenklerinin açılmasıyla ise vatandaşlar arasında kıyasıya bir yarış gerçekleşti. Mağazanın içerisinde altın alabilmek için yine bir kuyruk oluşturan vatandaşlar arasında sıra kavgaları yaşandı.

Sabahın ilk ışıklarından itibaren sıraya giren bir vatandaş ise "3-4 saattir buradayız. Televizyon varmış televizyon almayı düşünüyoruz. Uygun olan ne varsa almayı düşünüyoruz" dedi.

"2 bin kişi var içeride savaş dönecek"

Gece yarısı sıraya giren Emre Bayat ise "6'ncı saati devireceğiz neredeyse. Telefon çekilişine gireceğim ve altın alacağım. (Gece) 4 civarında geldim. 1'de gelenler de var. Çok kalabalık burası. Alıp çıkacağım yoksa bu izdihamda mümkün değil. Zaten 2 bin kişi var içeride savaş dönecek" diye konuştu.

"Sabahın 5'inde geldik"

Battaniyesiyle sıraya giren bir vatandaş ise "Sabahın 5'inde geldik buraya bekliyoruz. Ne yapacağız? Çeyrek altın ucuz dediler bizde geldik, bekliyoruz. Vatandaşın hali bu ne yapsın? Battaniye olmasa donacaktım? Gelmesek içimiz el vermedi. Emekli insan ne yapacak? Nerede ucuz oraya. Patatese mi soğana mı gidelim?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Sincan, Ankara, 3.Sayfa, Alışveriş, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da mağaza açılışında indirim izdihamı yaşandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da mağaza açılışında indirim izdihamı yaşandı - Son Dakika
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