Ankara'da Manav Hırsızları Kameraya Aldırmadan Meyve ve Sebzeleri Çaldı - Son Dakika
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Ankara'da Manav Hırsızları Kameraya Aldırmadan Meyve ve Sebzeleri Çaldı

Ankara\'da Manav Hırsızları Kameraya Aldırmadan Meyve ve Sebzeleri Çaldı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir manavda yaşanan hırsızlık olayında, hırsızlar güvenlik kamerasına aldırmadan meyve ve sebzeleri poşetlere doldurup kaçtı.

22.05.2024 20:35
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Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir manava giren hırsızlar kameraya aldırış etmeden meyve ve sebzeleri poşetlere doldurup kayıplara karıştı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir manavda yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı. Hoşdere Caddesi'nde meydana gelen olayda manava giren hırsızlar kameraya bakarak meyve ve sebzeleri poşetleyip çaldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hırsızların kameralara bakarak meyve ve sebzeleri alışveriş yapar gibi poşetledikleri görüldü. Hırsızlar, meyve ve sebzeleri poşetlemelerinin ardından kameraya bakarak çaldıkları ürünlerle olay yerinden kaçtı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Manav Hırsızları Kameraya Aldırmadan Meyve ve Sebzeleri Çaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Manav Hırsızları Kameraya Aldırmadan Meyve ve Sebzeleri Çaldı - Son Dakika
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